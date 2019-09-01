Смерть підлітка під час пожежі в дитячому таборі: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У поліції встановлюють обставини смерті неповнолітнього, який загинув під час пожежі у дитячому таборі у Галицькому районі на Івано-Франківщині. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківщини.
"Поліцейські попередньо встановили, що загиблий 17-річний мешканець Бурштина. Наразі на місці події працюють правоохоронці для встановлення всіх обставин події. За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки розпочато кримінальне провадження за ст. 270 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що підліток загинув під час пожежі на території лікувально-оздоровчого комплексу "Сокіл" на Прикарпатті.