Смерть подростка во время пожара в детском лагере: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В полиции устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего, погибшего во время пожара в детском лагере в Галицком районе Ивано-Франковской области. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.
"Полицейские предварительно установили, что погибший 17-летний житель Орлова. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия. По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности начато уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что подросток погиб во время пожара на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол" на Прикарпатье.