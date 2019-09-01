Смерть подростка во время пожара в детском лагере: полиция открыла производство

"Полицейские предварительно установили, что погибший 17-летний житель Орлова. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия. По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности начато уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что подросток погиб во время пожара на территории лечебно-оздоровительного комплекса "Сокол" на Прикарпатье.