Многоэтажка горела в Херсоне, есть жертвы

"Сразу для ликвидации пожара на место происшествия выехали 3 единицы техники по 1-му номеру вызова. По прибытию спасатели обнаружили, что пожар возник в двухкомнатной квартире, и угроза распространения на другие помещения. Поэтому, была вызвана дополнительная техника (2 ед.) и проведена эвакуация людей из подъезда (12 человек)", - говорится в сообщении.

В то же время спасатели нашли и вывели из горящей квартиры женщину, которая была направлена в ожоговое отделение областной больницы. Также, в одной из комнат были обнаружены двое погибших мужчин: сын пострадавшей 1993 года рождения и сожитель.

Пожар ликвидировали 1:45 на площади 40 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в полиции устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего, который погиб во время пожара в детском лагере в Галицком районе Ивано-Франковской области.