Многоэтажка горела в Херсоне, есть жертвы

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111936 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122623 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114156 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120132 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125331 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150886 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150495 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140690 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195082 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116849 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Многоэтажка горела в Херсоне, есть жертвы

Многоэтажка горела в Херсоне, есть жертвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Херсоне 31 августа в 23:00 по проспекту Строителей, 11 загорелась квартира на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

"Сразу для ликвидации пожара на место происшествия выехали 3 единицы техники по 1-му номеру вызова. По прибытию спасатели обнаружили, что пожар возник в двухкомнатной квартире, и угроза распространения на другие помещения. Поэтому, была вызвана дополнительная техника (2 ед.) и проведена эвакуация людей из подъезда (12 человек)", - говорится в сообщении.

В то же время спасатели нашли и вывели из горящей квартиры женщину, которая была направлена в ожоговое отделение областной больницы. Также, в одной из комнат были обнаружены двое погибших мужчин: сын пострадавшей 1993 года рождения и сожитель.

Пожар ликвидировали 1:45 на площади 40 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в полиции устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего, который погиб во время пожара в детском лагере в Галицком районе Ивано-Франковской области.

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