В Херсонской области загорелся грузовик с арбузами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Херсонской области произошел пожар в прицепе грузового автомобиля, загруженного арбузами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
Сообщение о возгорании прицепа грузового автомобиля по Мелитопольской трассе вблизи села Свободная Украина спасатели получили 2 сентября в 22:18.
На месте спасатели установили, что в прицепе, загруженном арбузами, горит соломенная подстилка. Пожар удалось ликвидировать в 23:20. Автомобиль и прицеп от огня не пострадал.
Предполагаемая причина пожара - самовозгорание соломенной подстилки.
Напомним, многоэтажка горела в Херсоне, есть жертвы.