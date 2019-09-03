В Херсонской области загорелся грузовик с арбузами

Сообщение о возгорании прицепа грузового автомобиля по Мелитопольской трассе вблизи села Свободная Украина спасатели получили 2 сентября в 22:18.

На месте спасатели установили, что в прицепе, загруженном арбузами, горит соломенная подстилка. Пожар удалось ликвидировать в 23:20. Автомобиль и прицеп от огня не пострадал.

Предполагаемая причина пожара - самовозгорание соломенной подстилки.

Напомним, многоэтажка горела в Херсоне, есть жертвы.