В Черниговской области подожгли кабинет главы сельсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В селе Журавка в Черниговской области произошел пожар в кабинете председателя местного сельсовета, причиной стал поджог. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"В селе Журавка Варвинского района по улице Майдан Центральный, 4 в 16:28 4 сентября случился пожар в кабинете председателя Журавского сельского совета, который расположен на первом этаже административного здания ООО "Журавка", - указали в департаменте.
Огнем повреждено покрытие пола и облицовки стены кабинета на площади 15 кв. м.
"Причина пожара - поджог. Убытки устанавливаются", - добавили в подразделении ОГА.
Напомним, в Черниговской области произошел пожар у памятника.