В Черкассах полиция расследует поджог автомобиля секретаря горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Черкассах полиция открыла уголовное производство из-за поджога автомобиля секретаря горсовета. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черкасской области.
"На данный момент открыто производство по 194 статье (умышленное уничтожение или повреждение имущества, - ред.)", - рассказали в пресс-службе.
Также в полиции отметили, что пока подозрение никому не объявлено.
Ночью секретарь Черкасского горсовета на странице в Facebook написал, что перед голосованием за снос незаконных МАФов ему подожгли автомобиль. Он отмечает, что машина была в исправном состоянии и отвергает версию несчастного случая.
"В машине никогда не было проблем с проводкой. В машине новый аккумулятор", - пишет Нищик.
Он добавляет, что за 2 минуты до пожара, соседи видели молодого парня, который бегал по двору.
Напомним, в Черниговской области подожгли кабинет председателя сельсовета.