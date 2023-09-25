У Черкасах частина міста залишилися без електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Через аварійну ситуацію на електромережах частково зникло світло в оселях містян мікрорайону «Центр». Про це Суспільному повідомили в пресслужбі «Черкасиобленерго, пише УНН.
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«Через аварійну ситуацію в енергомережах, частина мікрорайону «Центр» у Черкасах опинився без електропостачання. Оперативно-виїзні бригади Товариства працюють на місці. Орієнтовно на відновлення енергопостачання необхідно дві-три години», — кажуть в пресслужбі.
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