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29 березня, 17:57 • 250219 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 325529 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

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У Черкасах частина міста залишилися без електроенергії

У Черкасах частина міста залишилися без електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Через аварійну ситуацію на електромережах частково зникло світло в оселях містян мікрорайону «Центр». Про це Суспільному повідомили в пресслужбі «Черкасиобленерго, пише УНН.

Деталі

«Через аварійну ситуацію в енергомережах, частина мікрорайону «Центр» у Черкасах опинився без електропостачання. Оперативно-виїзні бригади Товариства працюють на місці. Орієнтовно на відновлення енергопостачання необхідно дві-три години», — кажуть в пресслужбі.

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