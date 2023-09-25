Україні достатньо власної виробленої електрики, на Одещині через обстріли є знеструмлення - енергетики

Генерація та споживання

"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів", - вказали у Міненерго.

У неділю, 24 вересня, вечірній максимум споживання, вказали в Укренерго, був на 1,4% вище, ніж у попередню неділю 17 вересня. У суботу, 23 вересня, для збалансування енергосистеми обмежувалась робота генерації з ВДЕ з 12:04 до 12:46.

Триває ремонтна кампанія.

Нічна атака

"В Одеській області внаслідок нічної повітряної атаки з боку рф пошкоджено мережі, знеструмлено більше ніж 1 тисяча споживачів. Тривають ремонтні роботи", - ідеться у повідомленні Міненерго.

Імпорт/експорт

За даними Укренерго, сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 220 МВт-год. Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 390 МВт-год.

Як вказали у Міненерго, за минулу добу експорт до Словаччини становив 3 229,00 МВт-год, до Молдови – 1 755,00 МВт-год. Імпорт був відсутній.

Знеструмлення

За даними Міненерго, через грозовий фронт у Закарпатській області відключалася міждержавна повітряна лінія електропередачі 110 кВ. Місце пошкодження виявлено на території Угорщини, за три години лінію повернуто в роботу.

У Херсонській області через обстріли пошкоджено повітряну лінію електропередачі 150 кВ. У результаті на дві години знеструмлювалася підстанція 150 кВ, яка живить кілька тисяч побутових споживачів. У Херсоні після підтоплення через підрив Каховської ГЕМ залишаються знеструмленими близько 3 тисяч споживачів.

Залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишається 400 населених пунктів, повідомили в Укренерго.

ЗАЕС

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. "Наразі він становить 15,88 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.