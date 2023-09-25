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Украине достаточно собственного произведенного электричества, в Одесской области из-за обстрелов есть обесточивания - энергетики

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сегодня есть импорт из Словакии и экспорт в Словакию и Молдову. При этом электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Из-за обстрелов в Одесской области повреждены сети и есть обесточивания. Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Генерация и потребление

"Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - указали в Минэнерго.

В воскресенье, 24 сентября, вечерний максимум потребления, указали в Укрэнерго, был на 1,4% выше, чем в предыдущее воскресенье 17 сентября. В субботу, 23 сентября, для сбалансирования энергосистемы ограничивалась работа генерации из ВИЭ с 12:04 до 12:46.

Продолжается ремонтная кампания.

Ночная атака

"В Одесской области в результате ночной воздушной атаки со стороны рф повреждены сети, обесточены более 1 тысячи потребителей. Продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении Минэнерго.

Импорт/экспорт

По данным Укрэнерго, сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 220 МВт-ч. Экспорт сегодня осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 4 390 МВт-ч.

Как указали в Минэнерго, за минувшие сутки экспорт в Словакию составил 3 229,00 МВт-ч, в Молдову – 1 755,00 МВт-ч. Импорт отсутствовал.

Обесточивание

По данным Минэнерго, из-за грозового фронта в Закарпатской области отключалась межгосударственная воздушная линия электропередачи 110 кВ. Место повреждения обнаружено на территории Венгрии, через три часа линия возвращена в работу.

В Херсонской области из-за обстрелов повреждена воздушная линия электропередачи 150 кВ. В результате на два часа обесточивалась подстанция 150 кВ, которая питает несколько тысяч бытовых потребителей. В Херсоне после подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС остаются обесточенными около 3 тысяч потребителей.

Остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остается 400 населенных пунктов, сообщили в Укрэнерго.

ЗАЕС

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. "Сейчас он составляет 15,88 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

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