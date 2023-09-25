Украине достаточно собственного произведенного электричества, в Одесской области из-за обстрелов есть обесточивания - энергетики

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сегодня есть импорт из Словакии и экспорт в Словакию и Молдову. При этом электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Из-за обстрелов в Одесской области повреждены сети и есть обесточивания. Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.