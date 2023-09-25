В Черкассах часть города остались без электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Из-за аварийной ситуации на электросетях частично пропал свет в домах горожан микрорайона «Центр». Об этом Суспільному сообщили в пресс-службе "Черкассыоблэнерго", пишет УНН.
Детали
«Из-за аварийной ситуации в энергосетях, часть микрорайона «Центр» в Черкассах оказался без электроснабжения. Оперативно-выездные бригады Общества работают на месте. Ориентировочно на восстановление энергоснабжения необходимо два-три часа», — говорят в пресс-службе.
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