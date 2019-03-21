У чергах на КПВВ на Донбасі застрягли 300 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався певним збільшенням. Сьогодні зранку у чергах перебувало 300 автівок, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 15/60; „Мар’їнка“ — 40/60; „Новотроїцьке“ — 10/60; „Гнутове“ — 25/30”, — йдеться у повідомленні.
У відомстві відмічають, за минулу добу, у порівнянні з попередньою, відмічається збільшення пасажиро-транспортного потоку. Загалом через КПВВ прослідувало 47,1 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, напередодні на контрольно-пропускному пункті “Станиця Луганська” зі сторони окупантів померла 85-річна жінка.