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В очередях на КПВВ на Донбассе застряли 300 автомобилей

Киев • УНН

 • 10326 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался определенным увеличением. Сегодня утром в очередях находилось 300 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В очередях на КПВВ на Донбассе застряли 300 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/60; "Марьинка" - 40/60; "Новотроицкое" - 10/60; "Гнутово" - 25/30", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, за минувшие сутки, по сравнению с предыдущей, отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока. В общем через КПВВ последовало 47,1 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств.

Напомним, накануне на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" со стороны оккупантов умерла 85-летняя женщина.

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