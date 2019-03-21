В очередях на КПВВ на Донбассе застряли 300 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/60; "Марьинка" - 40/60; "Новотроицкое" - 10/60; "Гнутово" - 25/30", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, за минувшие сутки, по сравнению с предыдущей, отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока. В общем через КПВВ последовало 47,1 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств.

Напомним, накануне на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" со стороны оккупантов умерла 85-летняя женщина.



