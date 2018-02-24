У чергах на КПВВ на Донбасі стоять 650 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування у чергах стоять 650 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування, сьогодні вранці на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 40/100; „Мар’їнка“ — 70/80; „Новотроїцьке“ — 60/50; „Гнутове“ — 80/170”, — сказано у повідомленні.
Загалом протягом минулої доби через КПВВ лінію розмежування перетнули 40,5 тисяч осіб та 5,4 тисяч транспортних засобів. Так, через “Майорське” прослідувало 8680 осіб та 990 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 10550 осіб та 1880 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 8345 осіб та 1550 транспортних засобів; “Гнутове” — 4660 осіб та 1015 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 8340 осіб.
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