В очередях на КПВВ на Донбассе стоят 650 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в очередях стоят 650 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
“В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: „Майорское“ — 40/100; „Марьинка“ — 70/80; „Новотроицкое“ — 60/50; „Гнутово“ — 80/170”, — говорится в сообщении.
Всего за прошедшие сутки через КПВВ линию разграничения пересекли 40 500 человек и 5400 транспортных средств. Так, через “Майорское” последовало 8680 человек и 990 транспортных средств; “Марьинка” — 10 550 человек и 1880 транспортных средств; “Новотроицкое” — 8345 человек и 1550 транспортных средств; “Гнутово” — 4660 человек и 1015 транспортных средств; “Станица Луганская” — 8340 человек.
Как сообщал УНН, гражданина задержали на въезде в ОРДЛО через георгиевскую ленту.