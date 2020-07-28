У Чехії судять білоруса за терористичну діяльність на Донбасі

ukru
19 березня, 18:42 • 62303 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 111342 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 105429 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 120692 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 126629 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 121283 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 159209 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125315 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124990 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124039 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 27743 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 42024 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 46786 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 59361 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 43334 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 101101 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 106024 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 95573 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 159205 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 120410 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 57143 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 64303 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 109170 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 127244 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 126511 перегляди
Актуальне
У Чехії судять білоруса за терористичну діяльність на Донбасі

У Чехії судять білоруса за терористичну діяльність на Донбасі

Київ • УНН

 • 15418 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Міський суд Праги почав розгляд справи громадянина Білорусі, якого звинувачують в активній участі у боях на сході України на боці бойовиків, що кваліфікують як "терористичний напад". Про це повідомляє УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

"41-річний Олексій Фадєєв, який постійно живе у Празі і якому, в разі визнання винним, загрожує позбавлення волі на термін від 12 до 20 років, будь-яку свою вину заперечує і твердить, що хотів допомогти людям "боронитися від українських фашистів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік уже перебуває в ув’язненні, засуджений в іншій кримінальній справі. Слухання нинішньої справи по суті мають початися 29 липня.

Як заявляє обвинувачення, Фадєєв узяв участь у війні проти України "з наміром активно підтримати сепаратистські угруповання на сході України, які домагаються відокремлення від України і створення самостійного державного утворення, так званої "Донецької народної республіки".

За словами прокурорів, Фадєєв неодноразово, від листопада 2014 року до травня 2016 року, виїжджав із Чехії, щоб виконувати різноманітні воєнні завдання у лавах так званої "республіканської гвардії ДНР". Але він не тільки займався патрулюванням, а й брав активну участь у боях проти українських військ, які захищають суверенітет і територіальну цілісність України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США відстежують інформацію про прихильників білої переваги, які беруть участь у війні на Донбасі - Держдеп.

Фадєєв через перекладача заявив у відповідь, що його перебування на Донбасі, в Донецьку, не було терористичним актом, бо він був там, щоб допомогти людям, адже, за його словами, владу в Україні захопили "фашисти", і він бачив в інтернеті відеозаписи, на яких нібито були зафіксовані "звірства", що відбувалися в Україні. Тож він вирушив на окуповану частину Донбасу через російський Ростов-на-Дону, де отримав зброю й відтак долучився до "республіканської гвардії ДНР".

Він також згадував про українську організацію "Правий сектор", яка, за його словами, нападала на цивільне населення. Але Фадєєв стверджував, що не мав наміру воювати з українськими урядовими військами і тільки брав участь у патрулюванні, а стріляв тільки на стрільбищі на тренуваннях. Він також заявляв, що не знав, що діяльність угруповання "ДНР" суперечить Конституції України.

Крім того, Олексій Фадєєв повідомив, що знайомий із громадянином Чехії, колишнім військовослужбовцем Еріком Ешту, який теж раніше був обвинувачений у тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті був засуджений лише умовно за службу в "іноземних збройних силах" і позбавлений чеського військового звання. За словами Фадєєва, Ешту допомагав йому дістатися в Україну і відтак зустрічався з ним у Донецьку.

У Чехії це не перший такий випадок. Крім Ешту, колишнього військовослужбовця Збройних сил Чехії, також умовний термін за участь у діях російських гібридних сил на Донбасі проти України отримав громадянин Чехії Павел Кафка. Чехія розслідує можливу участь 20 своїх громадян у конфлікті на Донбасі на боці російських гібридних сил.

За Кримінальним кодексом Чехії, "терористичний напад" – це злочин, здійснений проти Чехії чи міжнародної організації, – але при цьому чеське право надає захист від терористичних дій й іншим державам.

Нагадаємо, що раніше трирічне умовне покарання з відтермінуванням на п’ять років призначив суд у місті Чеське Будейовіце Павлу Кафці за його участь у збройному конфлікті на сході України.

Як раніше повідомлялося в УНН, прокурор Праги Марек Бодлак повідомив про висунення обвинувачення громадянину Чехії та громадянину Білорусі, що постійно проживає в Чехії, за ст. 311 кримінального кодексу "терористичний акт" за участь у бойових діях проти України на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32