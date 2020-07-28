В Чехии судят белоруса за террористическую деятельность на Донбассе

"41-летний Алексей Фадеев, который постоянно живет в Праге и которому, в случае признания виновным грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, любую свою вину отрицает и утверждает, что хотел помочь людям "защищаться от украинских фашистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина уже находится в заключении, осужденный по другому уголовному делу. Слушания нынешней дела по существу должны начаться 29 июля.

Как заявляет обвинение, Фадеев принял участие в войне против Украины "с намерением активно поддержать сепаратистские группировки на востоке Украины, добивающихся отделения от Украины и создание самостоятельного государственного образования, так называемой "Донецкой народной республики".

По словам прокуроров, Фадеев неоднократно, от ноября 2014 года по май 2016 года, выезжал из Чехии, чтобы выполнять разнообразные военные задачи в рядах так называемой "республиканской гвардии ДНР". Но он не только занимался патрулированием, но и принимал активное участие в боях против украинских войск, защищающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Фадеев через переводчика заявил в ответ, что его пребывание на Донбассе, в Донецке, не было террористическим актом, потому что он был там, чтобы помочь людям, ведь, по его словам, власть в Украине захватили "фашисты", и он видел в интернете видеозаписи, на которых якобы были зафиксированы "зверства", которые происходили в Украине. Поэтому он отправился на оккупированную часть Донбасса через российский Ростов-на-Дону, где получил оружие и затем присоединился к "республиканской гвардии ДНР".

Он также упоминал об украинской организации "Правый сектор", которая, по его словам, нападала на гражданское население. Но Фадеев утверждал, что не собирался воевать с украинскими правительственными войсками и только участвовал в патрулировании, а стрелял только на стрельбище на тренировках. Он также заявлял, что не знал, что деятельность группировки "ДНР" противоречит Конституции Украины.

Кроме того, Алексей Фадеев сообщил, что знаком с гражданином Чехии, бывшим военнослужащим Эриком Ешту, который тоже раньше был обвинен в терроризме за его участия в боях против Украины на Донбассе, но в конце был осужден лишь условно за службу в "иностранных вооруженных силах" и лишен чешского военного звания. По словам Фадеева, Ешту помогал ему добраться в Украину и затем встречался с ним в Донецке.

В Чехии это не первый такой случай. Кроме Ешту, бывшего военнослужащего Вооруженных сил Чехии, также получившего условный срок за участие в действиях российских гибридных сил на Донбассе против Украины, подобное наказание получил гражданин Чехии Павел Кафка. Чехия расследует возможное участие 20 своих граждан в конфликте на Донбассе на стороне российских гибридных сил.

По Уголовному кодексу Чехии, "террористическое нападение" - это преступление, совершенное против Чехии или международной организации, - но при этом чешское право предоставляет защиту от террористических действий и другим.

Напомним, что ранее трехлетнее условное наказание с отсрочкой на пять лет назначил суд в городе Ческе Будейовице Павлу Кафке за его участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Как ранее сообщалось в УНН, прокурор Праги Марек Бодлак сообщил о выдвижении обвинения гражданину Чехии и гражданину Беларуси, постоянно проживающему в Чехии, по ст. 311 Уголовного кодекса "террористический акт" за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе.