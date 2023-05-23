У бєлгороді пролунав потужний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У російському бєлгороді було чутно потужний вибух, повідомляють місцеві телеграм-канали, пише УНН.
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"У бєлгороді гучно. У центрі міста видно дим", - йдеться у повідомленні.
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Також телеграм-канали пишуть, що безпілонтик нібито скинув вибуховий пристрій прямо на дорогу. Губернатор російської бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомив, що постраждалих внаслідок вибуху немає, вибухівка лише понівечила легкове авто.
Нагадаємо
Губернатор російської бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомив, що режим "контртерористичної операції" скасовано.