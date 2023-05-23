В белгороде прогремел мощный взрыв

Цитата

"В белгроде шумно. В центре города виден дым", - говорится в сообщении.

Детали

Также телеграм-каналы пишут, что беспилонтик якобы сбросил взрывное устройство прямо на дорогу. Губернатор российской белгородской области вячеслав гладков сообщил, что среди людей постраждавших в следствии взрыва нет, поврежден только легковой автомобиль.

Напомним

Губернатор российской белгородской области вячеслав гладков сообщил, что режим "контртеррористической операции" отменен.