В белгороде прогремел мощный взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В российском белгороде был слышен мощный взрыв, сообщают местные телеграмм-каналы, пишет УНН.
Цитата
"В белгроде шумно. В центре города виден дым", - говорится в сообщении.
Детали
Также телеграм-каналы пишут, что беспилонтик якобы сбросил взрывное устройство прямо на дорогу. Губернатор российской белгородской области вячеслав гладков сообщил, что среди людей постраждавших в следствии взрыва нет, поврежден только легковой автомобиль.
Напомним
Губернатор российской белгородской области вячеслав гладков сообщил, что режим "контртеррористической операции" отменен.