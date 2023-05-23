На бєлгородщині скасували режим "контртерористичної операції"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Губернатор російської бєлгородської області в'ячеслав гладков повідомив, що режим "контртерористичної операції" скасовано, передає УНН.
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"Ухвалено рішення про відміну правового режиму контртерористичної операції на території бєлгородської області", - написав гладков у Telegram.
Як повідомляв УНН, режим "контртерористичної операції" на бєлгородщині запровадили лише напередодні увечері, він діяв менше доби.
Нагадаємо
22 травня на територію белгородської області зайшли підрозділи легіону "Свобода Росії" та "руського добровольчого корпусу". Було заявлено, що їм вдалося зайняти декілька населених пунктів.
В ГУР Міноборони України заявили, що вони проводять "операцію на території бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців".
Російська влада оголосила про проведення "контртерористичної операції". Яка, судячи з усього, триває й досі.