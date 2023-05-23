На белгородщине отменили режим "контртеррористической операции"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Губернатор российской белгородской области вячеслав гладков сообщил, что режим "контртеррористической операции" отменен, передает УНН.
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"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории белгородской области", - написал гладков в Telegram.
Как сообщал УНН, режим "контртеррористической операции" на Белгородщине ввели лишь накануне вечером, он действовал менее суток.
Напомним
22 мая на территорию белгородской области зашли подразделения легиона "Свобода России" и "русского добровольческого корпуса". Было заявлено, что им удалось занять несколько населенных пунктов.
В ГУР Минобороны Украины заявили, что они проводят "операцию на территории белгородской области для создания "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев".
Российские власти объявили о проведении "контртеррористической операции". Которая, судя по всему, продолжается до сих пор.