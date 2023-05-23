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На белгородщине отменили режим "контртеррористической операции"

На белгородщине отменили режим "контртеррористической операции"

Киев • УНН

 • 766312 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Губернатор российской белгородской области вячеслав гладков сообщил, что режим "контртеррористической операции" отменен, передает УНН.

Цитата

"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории белгородской области", - написал гладков в Telegram.

Как сообщал УНН, режим "контртеррористической операции" на Белгородщине ввели лишь накануне вечером, он действовал менее суток.

Напомним

22 мая на территорию белгородской области зашли подразделения легиона "Свобода России" и "русского добровольческого корпуса". Было заявлено, что им удалось занять несколько населенных пунктов.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что они проводят "операцию на территории белгородской области для создания "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев".

Российские власти объявили о проведении "контртеррористической операции". Которая, судя по всему, продолжается до сих пор.

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