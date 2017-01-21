У Бухаресті згорів нічний клуб, 38 осіб госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У столиці Румунії вщент згорів нічний клуб, 38 осіб госпіталізовано, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Пожежа здійнялась у популярному клубі Bamboo. Причина загоряння поки невідома, були повідомлення про те, що люди курили всередині клубу, що є незаконним. Йде розслідування.
Частина людей постраждала від отруєння димом, інші отримали поранення. Також є випадки гіпотермії, через те, що люди вибирались з клубу без верхнього одягу, де на той час було 12 градусів морозу.
На місці працювали близько 20 автомобілів швидкої допомоги, проте повідомляється, що майже половина поранених використовували власний транспорт, аби дістатись до лікарні.
Нагадаємо, у жовтні 2015 року 64 особи загинуло внаслідок пожежі в нічному клубі в Бухаресті. Цю пожежу визнали найгіршою в історії країни.