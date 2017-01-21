В Бухаресте сгорел ночной клуб, 38 человек госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В столице Румынии полностью сгорел ночной клуб, 38 человек госпитализированы, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Пожар произошел в популярном клубе Bamboo. Причина возгорания пока неизвестна, были сообщения о том, что люди курили внутри клуба, что является незаконным. Идет расследование.
Часть людей пострадала от отравления дымом, остальные получили ранения. Также есть случаи гипотермии, потому, что люди выбирались из клуба без верхней одежды, где в то время было 12 градусов мороза.
На месте работали около 20 автомобилей скорой помощи, однако сообщается, что почти половина раненых использовали собственный транспорт, чтобы добраться до больницы.
Напомним, в октябре 2015 года 64 человека погибли в результате пожара в ночном клубе в Бухаресте. Этот пожар признали худшим в истории страны.