У Буенос-Айресі заарештований представник "Червоних бригад", який понад 40 років в розшуку за викрадення людей

Засуджений в Італії за викрадення та інші злочини, Леонардо Бертулацці був заарештуваний в Аргентині, після чотирьох десятиліть втечі. Пише УНН із посиланням на El Pais.

Деталі

Леонардо Бертулацці, який брав участь у викраденні військово-морського інженера П'єро Коста, яке відбулося в Генуї 12 січня 1977 року, був заарештований сьогодні в Аргентині з метою екстрадиції.

За даними ЗМІ, колишній член "Червоних бригад" переховувався від правосуддя понад 40 років. В Італії його розшукують не тільки за викрадення людей, але й за іншу злочинну діяльність, яку він нібито скоїв у складі ліворадикального партизанського угруповання.

Арешт Бертулацці був проведений агентами аргентинської федеральної поліції у співпраці з італійським поліцейським аташе. Місцевий міністр безпеки Патрісія Буллріч привітала "глибоку розвідувальну роботу", що передувала арешту.

Роки безкарності цього небезпечного злочинця закінчилися. У цій Аргентині на чолі з президентом Мілеєм, хто їх робить, той і платить - написала чиновниця у своїх соціальних мережах.

З боку Італії, виступили прем’єр Мелоні та міністр внутрішніх справ П'янтедозі. Зокрема підкреслюється, що арешт став "результатом постійного прагнення притягнути до відповідальності небезпечних втікачів".

Довідка

"Червоні бригади" відповідальні за десятки смертей під час жорстоких нападів у "роки свинцю" в Італії в 1970-80-х роках, зокрема за викрадення і вбивство колишнього прем'єр-міністра Італії Альдо Моро.

Бертулацці визнаний винним в участі у викраденні військово-морського інженера П'єро Кости в Генуї в січні 1977 року.

Коста – був представником однієї з найбагатших генуезьких судновласницьких родин; його викрали біля свого будинку в Кастеллетто.

Спочатку вимагали викуп у розмірі 10 мільярдів лір, але переговори з родиною Коста призвели до зниження вимоги до 1,5 мільярда лір. Викуп було здійснено, і Коста був звільнений на початку квітня 1977 року, зі зв'язаними руками і ногами.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що у Берліні поліцією проведено операцію проти ліворадикального терористичного угруповання.

Німецька поліція затримала екс-активістку RAF Даніелу Клетт.