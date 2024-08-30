В Буэнос-Айресе арестован представитель «Красных бригад», который более 40 лет в розыске за похищение людей

Осужденный в Италии за похищение и другие преступления, Леонардо Бертулацци был арестован в Аргентине, после четырех десятилетий побега. Пишет УНН со ссылкой на El Pais.

Детали

Леонардо Бертулацци, который участвовал в похищении военно-морского инженера Пьеро Коста, которое произошло в Генуе 12 января 1977 года, был арестован сегодня в Аргентине с целью экстрадиции.

По данным СМИ, бывший член «Красных бригад» скрывался от правосудия более 40 лет. В Италии его разыскивают не только за похищение людей, но и за другую преступную деятельность, которую он якобы совершил в составе леворадикальной партизанской группировки.

Арест Бертулацци был проведен агентами аргентинской федеральной полиции в сотрудничестве с итальянским полицейским атташе. Местный министр безопасности Патрисия Буллрич приветствовала «глубокую разведывательную работу», предшествовавшую аресту.

Годы безнаказанности этого опасного преступника закончились. В этой Аргентине во главе с президентом Милеем, кто их делает, тот и платит - написала чиновница в своих социальных сетях.

Со стороны Италии, выступили премьер Мелони и министр внутренних дел Пьянтедози. В частности подчеркивается, что арест стал «результатом постоянного стремления привлечь к ответственности опасных беглецов».

Справка

«Красные бригады» ответственны за десятки смертей во время жестоких нападений во время „Годов свинца“ в Италии в 1970-80-х годах, в частности за похищение и убийство бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро.

Бертулацци признан виновным в участии в похищении военно-морского инженера Пьеро Косты в Генуе в январе 1977 года.

Коста - был представителем одной из богатейших генуэзских судовладельческих семей; его похитили возле своего дома в Кастеллетто.

Сначала требовали выкуп в размере 10 миллиардов лир, но переговоры с семьей Коста привели к снижению требования до 1,5 миллиарда лир. Выкуп был осуществлен, и Коста был освобожден в начале апреля 1977 года, со связанными руками и ногами.

Напомним,

УНН сообщал, что в Берлине полицией проведена операция пороте леворадикальной террористической группировки.

Немецкая полиция задержала экс-активистку RAF Даниэлу Клетт.