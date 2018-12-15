У Будапешті поновилися антиурядові акції протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В угорській столиці декілька тисяч людей вийшли до парламенту Угорщини, висловлюючи незгоду з новим законодавством про працю та політикою уряду загалом. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Як повідомляють журналісти, деякі з протестувальників кидали в поліцейських димові шашки, пляшки та інші предмети. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ. Водночас видання зазначає, що цей протест був більш мирним, ніж попередні.
Акції протесту розпочалися в Будапешті 12 грудня, коли парламент ухвали закон, що збільшує кількість допустимих понаднормових годин з 250 до 400 на рік. Профспілки назвали цей документ “законом про рабство”.
Нагадуємо, нещодавно поліція Угорщини застосувала сльозогінний газ в четвер увечері в центрі Будапешта проти агресивних демонстрантів, які спробували прорватися в будівлю угорського парламенту і стали нападати на поліцейські кордони. Поліція в ході протестів була змушена оточити будівлю парламенту, щоб не допустити проникнення в нього провокаторів. На вулиці виведені посилені наряди поліції, спецназу, багато доріг були перекритими.