В Будапеште возобновились антиправительственные акции протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В венгерской столице несколько тысяч человек вышли к парламенту Венгрии, выражая несогласие с новым законодательством о труде и политикой правительства в целом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Как сообщают журналисты, некоторые из протестующих бросали в полицейских дымовые шашки, бутылки и другие предметы. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. В то же время издание отмечает, что этот протест был более мирным, чем предыдущие.
Акции протеста начались в Будапеште 12 декабря, когда парламент примет закон, увеличивающий количество допустимых сверхурочных часов с 250 до 400 в год. Профсоюзы назвали этот документ “законом о рабстве”.
Напоминаем, недавно полиция Венгрии применила слезоточивый газ в четверг вечером в центре Будапешта против агрессивных демонстрантов, которые попытались прорваться в здание венгерского парламента и стали нападать на полицейские кордоны. Полиция в ходе протестов была вынуждена окружить здание парламента, чтобы не допустить проникновения в него провокаторов. На улице выведены усиленные наряды полиции, спецназа, многие дороги были перекрыты.