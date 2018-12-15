В Будапеште возобновились антиправительственные акции протеста

Как сообщают журналисты, некоторые из протестующих бросали в полицейских дымовые шашки, бутылки и другие предметы. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. В то же время издание отмечает, что этот протест был более мирным, чем предыдущие.

Акции протеста начались в Будапеште 12 декабря, когда парламент примет закон, увеличивающий количество допустимых сверхурочных часов с 250 до 400 в год. Профсоюзы назвали этот документ “законом о рабстве”.

Напоминаем, недавно полиция Венгрии применила слезоточивый газ в четверг вечером в центре Будапешта против агрессивных демонстрантов, которые попытались прорваться в здание венгерского парламента и стали нападать на полицейские кордоны. Полиция в ходе протестов была вынуждена окружить здание парламента, чтобы не допустить проникновения в него провокаторов. На улице выведены усиленные наряды полиции, спецназа, многие дороги были перекрыты.