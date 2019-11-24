У Брюсселі відбувся марш протесту проти насильства над жінками
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Близько десяти тисяч людей вийшли в бельгійській столиці на марш в знак протесту проти насильства над жінками в сім'ях, повідомляє УНН із посиланням на Deutche Welle.
Близько десяти тисяч людей вийшли на вулиці бельгійської столиці Брюсселя у неділю, 24 листопада, із закликом припинити насильство над жінками в сім'ях. Протестувальники віддали шану жінкам, які загинули від рук партнерів. Вони зібрались біля Палацу справедливості, де розмістили жіноче взуття червоного кольору як символ жертв вбивств.
Мітингувальники тримали плакати з надписами "Досить цього" та "Більше жодного життя". Вони також увімкнули сигналізацію та кричали на знак протесту проти замовчування проблеми насильства проти жінок. Також були згадані імена 22 жінок, вбитих чоловіками в Бельгії цього року.
"Бельгія - це дуже складна країна з багатьма рівнями влади: федеральним, регіональним і комунальним, і всі ці рівні влади мало що роблять для боротьби з насильством над жінками", - заявила одна з організаторок акції Селін Кудрон.
Згідно з даними бельгійської організації із боротьби з насильством над жінками Mirabal, у 2017 році у країні було зафіксовано 98 випадків вбивств жінок, що у співвідношенні з чисельністю населення є набагато вищим рівнем, ніж в інших європейських країнах.
Напередодні десятки тисяч людей вийшли на марші проти насильства над жінками у Парижі та Римі. Акції проходять перед Міжнародним днем боротьби з насильством проти жінок, який відзначають 25 листопада.
Нагадаємо, у Львові близько півсотні людей провели акцію підтримки протестів в Гонконзі.