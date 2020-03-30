У Броварах зафіксовано перший випадок одужання від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Броварах Київської області від коронавірусу одужала перша людина. 21-річна дівчина отримала другий негативний тест на COVID-19. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні прийшов результат повторного ПЛР-тесту на коронавірус 21-річної дівчини, яка проходила лікування в інфекційному відділенні ББКЛ. Другий тест також виявився негативний. Можемо казати про перший випадок одужання від COVID-19 в Броварах!” — написав Сапожко.
За його словами, станом на 30 березня в Броварах є один випадок інфікування коронавірусом.
"Чоловік, який повернувся з відпустки в Єгипті, також йде на поправку",- додав Сапожко.
Нагадаємо, на Київщині від коронавірусу померло двоє чоловіків — 49 та 47 років.
Як повідомлялося, на Київщині зафіксовано 49 випадків захворювання на коронавірус.