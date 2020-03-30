В Броварах зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82136 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98441 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101930 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101247 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109083 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97290 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104304 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106374 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131341 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130400 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Броварах зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса

В Броварах зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15120 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Броварах Киевской области от коронавируса выздоровел первый человек. 21-летняя девушка получила второй отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении ББКЛ. Второй тест также оказался отрицательный. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах!" - написал Сапожко.

По его словам, по состоянию на 30 марта в Броварах один случай инфицирования коронавирусом.
"Мужчина, который вернулся из отпуска в Египте, также идет на поправку", - добавил Сапожко.

Напомним, в Киевской области от коронавируса скончались двое мужчин - 49 и 47 лет.

Как сообщалось, в Киевской области зафиксировано 49 случаев заболевания коронавирусом.

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