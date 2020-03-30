В Броварах зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Броварах Киевской области от коронавируса выздоровел первый человек. 21-летняя девушка получила второй отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении ББКЛ. Второй тест также оказался отрицательный. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах!" - написал Сапожко.
По его словам, по состоянию на 30 марта в Броварах один случай инфицирования коронавирусом.
"Мужчина, который вернулся из отпуска в Египте, также идет на поправку", - добавил Сапожко.
Напомним, в Киевской области от коронавируса скончались двое мужчин - 49 и 47 лет.
Как сообщалось, в Киевской области зафиксировано 49 случаев заболевания коронавирусом.