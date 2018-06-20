У Броварах із палаючого будинку евакуюють мешканців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку сталася у місті Бровари Київської області. Про це повідомила прес-служба ГУНП у Київській області, передає УНН.
"Палає дах п’ятиповерхового будинку на вулиці Гагаріна, 16. Наразі триває ліквідація пожежі, яку здійснюють рятувальники Головне управління ДСНС України у Київській області. Охорону громадського порядку на місці події забезпечують працівники Броварського відділу поліції", – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Триває евакуація жителів. На місці інциденту також перебувають працівники медичної служби.
Наразі встановлюються всі причини та обставини пожежі.
Як повідомили у ГУ ДСНС у Київській області, повідомлення про загоряння житлового будинку надійшло до оперативно-диспетчерської служби Броварського району о 10:13.
На місці пожежі вогнеборці встановили, що горить покрівля 5-ти поверхового житлового будинку на площі 1200 кв. м.
Наразі триває локалізація. До гасіння займання залучили 12 одиниць техніки та 43 чоловіки особового складу.
Нагадаємо, у Києві у кузові вантажівки під час транспортування загорілися дрова.