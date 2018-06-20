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В Броварах из горящего дома эвакуируют жителей

В Броварах из горящего дома эвакуируют жителей

Киев  •  УНН

 • 12251 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Пожар в пятиэтажном жилом доме произошел в городе Бровары Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"Горит крыша пятиэтажного дома на улице Гагарина, 16. Сейчас продолжается ликвидация пожара, который осуществляют спасатели Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области. Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают работники Броварского отдела полиции", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. Продолжается эвакуация жителей. На месте инцидента также находятся работники медицинской службы.

Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Киевской области, сообщение о возгорании жилого дома поступило в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района в 10:13.

На месте пожара огнеборцы установили, что горит кровля 5-ти этажного жилого дома на площади 1200 кв. м.

Сейчас идет локализация. К тушению пожара привлекли 12 единиц техники и 43 человека личного состава.

Напомним, в Киеве в кузове грузовика во время транспортировки загорелись дрова.

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