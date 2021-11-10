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У Британії медиків планують зобов'язати вакцинуватися від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Великій Британії всі співробітники Національної системи охорони здоров’я (NHS) повинні будуть прищепитися від 19 до 1 квітня 2022 року. Таку пропозицію озвучив міністр охорони здоров’я країни Саджид Джавід, ПередаєУНН з посиланням на пресслужбу уряду.

У Британії медиків планують зобов'язати вакцинуватися від COVID-19

Цитата

“Всі, хто працює у NHS та соціальних службах, повинні бути вакциновані. Ми повинні уникати запобігання шкоди та захищати пацієнтів у NHS, захищати колег у NHS і, звичайно ж, захищати саму NHS. Тільки ті колеги, які можуть довести, що вони повністю вакциновані від COVID-19, можуть бути найняті або задіяні в цих умовах”, — сказав Джавід.

Деталі

За його словами, введення такої вимоги стримувалося через побоювання того, що медики вирішать покинути роботу через небажання вакцинуватися.

“За умови схвалення парламентом ми маємо намір приступити до виконання цієї умови з 1 квітня”, — зазначив Джавід.

Джавід розповів, що останні дані показують, що 90% співробітників NHS Trust отримали як мінімум дві дози вакцини від COVID-19, хоча в деяких фондах ця цифра наближається до 80%.

Доповнення

Великобританія стала першою країною у світі, яка схвалила застосування таблеток “Молнупіравір” для лікування COVID-19.

Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже понад 251,5 млн осіб.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (47,536,536), Індія (34,386,786), Бразилія (21,897,025), Велика Британія (9,366,676), Росія (8,873,655), Туреччина (8,288,165), Франція (7,232,157) та Іран (6,004,460).

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