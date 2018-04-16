У БПП готові голосувати у четвер за нових членів ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Фракція Блок Петра Порошенка підтримає обрання нових членів Центральної виборчої комісії в четвер. Про це після засідання фракції БПП повідомив народний депутат України Ігор Кононенко, передає кореспондент УНН.
“Ми обговорювали вибори членів ЦВК. Позиція фракції в тому, що ми наполягаємо на розгляді в середу на комітеті цього питання, а в четвер — винесення в сесійний зал, де ми б змогли відправити нинішній склад ЦВК, повноваження яких закінчилися, і обрати нових”, — повідомив Кононенко.
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Він додав, що голоси в сесійній залі парламенту для обрання нових членів ЦВК будуть знайдені.
Раніше, посол США в Україні Марі Йованович заявила, що переобрання Центральної виборчої комісії в Україні є пріоритетом США.