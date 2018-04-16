Парубій не виключає, що в четвер Рада розгляне питання нового складу ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. При позитивному рішенні профільного Комітету парламент зможе включити в порядок денний та розглянути питання щодо обрання нових членів ЦВК.Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Справді спецперевірка (кандидатів у члени ЦВК – ред.) вже завершена – вона зайняла більше часу, ніж це передбачено законом, а передбачено не менше 20 днів. Тепер залишається процедура – остаточне рішення профільного Комітету. Якщо на засіданні Комітету буде прийнято рішення, то в четвер у нас появиться можливість включити його в порядок денний для розгляду. Якщо в середу ці подання будуть Комітетом розглянуті, ми теоретично, якщо буде воля Ради, в четвер зможемо розглядати це питання. Хоча досі залишається невирішена дискусія, як з 14 кандидатів обрати 13", - повідомив А.Парубій.
Як повідомляє УНН, переобрання Центральної виборчої комісії в Україні є пріоритетом США. Про це в інтерв'ю журналу "Фокус" заявила посол США в Україні Марі Йованович. http://www.unn.com.ua/uk/news/1724111-pereobrannya-tsvk-v-ukrayini-ye-prioritetom-ssha-yovanovich