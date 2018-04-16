Парубий не исключает, что в четверг Рада рассмотрит вопрос нового состава ЦИК

"Действительно спецпроверка (кандидатов в члены ЦИК - ред.) уже завершена - она ​​заняла больше времени, чем это предусмотрено законом, а предусмотрено не менее 20 дней. Теперь остается процедура - окончательное решение профильного комитета. Если на заседании Комитета будет принято решение, то в четверг у нас появится возможность включить его в повестку дня для рассмотрения. Если в среду эти представления будут Комитетом рассмотрены, мы теоретически, если будет воля Рады, в четверг сможем рассматривать этот вопрос. Хотя до сих пор остается нерешенная дискуссия, как с 14 кандидатов выбрать 13 ", - сообщил Парубий.



Как сообщает УНН, переизбрание Центральной избирательной комиссии в Украине является приоритетом США. Об этом в интервью журналу "Фокус" заявила посол США в Украине Мари Йованович.