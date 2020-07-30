У боротьбі за виживання в Серії А: клуб українця завдав поразки "Удінезе"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У передостанньому турі італійської Серії А “Лечче” півзахисника національної збірної України Євгена Шахова на виїзді зустрічався з “Удінезе”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.
Наш футболіст уперше за шість матчів вийшов у стартовому складі й відіграв до фінального свистка зустрічі, яка закінчилася перемогою його команди з рахунком 2:1.
Цей успіх дозволив “Лечче” набрати 35 очок і наблизитися до рятівного 17-го місця на відстань в один пункт.
Примітно, що доля команди Шахова в Серії А на сезон-2020/2021, залежатиме не тільки від неї: “Лечче” потрібно обіграти “Парму” вдома і при цьому “Дженоа” не має виграти свій домашній поєдинок із “Вероною”.
Додамо, що в цьому сезоні Шахов провів у складі “Лечче” 23 матчі, забив один м’яч та віддав три результативні передачі.