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В борьбе за выживание в Серии А: клуб Украинский нанес поражение "Удинезе"

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КИЕВ. 30 июля. УНН. В предпоследнем туре итальянской Серии А “Лечче” полузащитника сборной Украины Евгения Шахова на выезде встречался с “Удинезе”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Наш футболист впервые за шесть матчей вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка встречи, которая закончилась победой его команды со счетом 2:1.

Этот успех позволил “Лечче” набрать 35 очков и приблизиться к спасительному 17-му места на расстояние в один пункт.

Примечательно, что судьба команды Шахова в Серии А на сезон-2020/2021, будет зависеть не только от нее: “Лечче” нужно обыграть “Парму” дома и при этом “Дженоа” должна не выиграть свой домашний поединок с “Вероной”.

Добавим, что в этом сезоне Шахов провел в составе “Лечче” 23 матча, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Украинские Национальные Новости

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