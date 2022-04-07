У Бородянці розібрали завали двох будинків. Знайдено 26 тіл

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"... на сьогодні розібрали два будинки великих. Знайшли двадцять шість тіл. Це тільки два будинки", - повідомила Венедіктова.

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Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що у Бородянці, що на Київщині, під час розбору завалів знищених будинків по вулиці Соборній рятувалиники виявили чотирьох загиблих українців.

Він зазначив також, що, за інформацією Бородянського сільського голови, рахуються зниклими безвісти на цей час біля 200 жителів Бородянки.

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