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Гірше ніж у Бучі: з’явились фото зі звільненої від окупантів Бородянки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Лише руїни залишились від житлових будинків у Бородянці на Київщині, яку днями звільнили від рашистських окупантів. Зі слів Генпрокурора Ірини Венедіктової, ситуація з людськими жертвами у населеному пункті ще гірша, ніж у Бучі. Фоторепортаж із селища публікує для вас УНН.

Гірше ніж у Бучі: з’явились фото зі звільненої від окупантів Бородянки

Деталі

Так, наразі Бородянка – то суцільні руїни. Деякі будинки просто зрівняли з землею, інші зруйновані частково. Майже кожна будівля постраждала від обстрілів.

На вулицях міста стоять розбиті автівки, на них також можна побачити сліди від куль.

У житлових квартирах повністю вибиті шибки, підлога вистелена склом.

Крім того, просто посеред вулиць стоїть пошкоджена військова техніка, залишена окупантами.

Наразі у Бородянці працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, які розбирають завали у центрі населеного пункту.

Доповнення

Міноборони заявило про повне звільнення Київської області від російських окупантів.

Рашисти пішли з Київської області, але те, що вони залишили після себе вражає масштабом руйнувань та розмахом мародерства. Та найцінніше, що вони забрали – людські життя. УНН зібрав фото та відео, на яких зафіксовані жахіття наслідків перебування російських загарбників на Київщині.

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