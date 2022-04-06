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Хуже чем в Буче: появились фото с освобожденной от оккупантов Бородянки

Киев • УНН

 • 1239542 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Только руины остались от жилых домов в Бородянке Киевской области, которую на днях освободили от рашистских оккупантов. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, ситуация с человеческими жертвами в населенном пункте еще хуже, чем в Буче. Фоторепортаж из поселка публикует для вас УНН.

Хуже чем в Буче: появились фото с освобожденной от оккупантов Бородянки

Детали

Так, сейчас Бородянка - это сплошные руины. Некоторые дома просто сравняли с землей, другие разрушены частично. Почти каждое здание пострадало от обстрелов.

На улицах города стоят разбитые машины, на них также можно увидеть следы от пуль.

В жилых квартирах полностью выбиты стекла, пол услан стеклом.

Кроме того, прямо посреди улиц стоит поврежденная военная техника, оставленная оккупантами.

Сейчас в Бородянке работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, разбирающие завалы в центре населенного пункта.

Дополнение

Минобороны заявило о полном освобождении Киевской области от российских оккупантов.

Рашисти ушли из Киевской области, но то, что они оставили после себя поражает масштабом разрушений и размахом мародерства. Но самое ценное, что они унесли - человеческие жизни. УНН собрал фото и видео, на которых зафиксированы ужасы последствий пребывания российских захватчиков на Киевщине.

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