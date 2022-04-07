В Бородянке разобрали завалы двух домов. Найдено 26 тел

Цитата

"... на сегодня разобрали два дома больших. Нашли двадцать шесть тел. Это только два дома", - сообщила Венедиктова.

Ранее

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в Бородянке Киевской области во время разбора завалов уничтоженных домов по улице Соборной спасали обнаружили четырех погибших украинцев.

Он отметил также, что, по информации Бородянского сельского головы, числятся пропавшими без вести в настоящее время около 200 жителей Бородянки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хуже чем в Буче: появились фото из освобожденной от оккупантов Бородянки