В Бородянке разобрали завалы двух домов. Найдено 26 тел
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Бородянке разобрали завалы завалы двух разрушенных домов. Найдено 26 тел. Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телемарафона, передает УНН.
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"... на сегодня разобрали два дома больших. Нашли двадцать шесть тел. Это только два дома", - сообщила Венедиктова.
Ранее
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в Бородянке Киевской области во время разбора завалов уничтоженных домов по улице Соборной спасали обнаружили четырех погибших украинцев.
Он отметил также, что, по информации Бородянского сельского головы, числятся пропавшими без вести в настоящее время около 200 жителей Бородянки.
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