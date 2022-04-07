Бородянка: рятувальники лише почали розбирати завали і вже знайшли чотири тіла
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Бородянці, що на Київщині, під час розбору завалів знищених будинків по вулиці Соборній рятувалиники виявили чотирьох загиблих українців. Про це заявив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.
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“Вчора почались роботи у місті Бородянка, куди також була вивезена група іноземних медіа, з розбору багатоквартирних будинків, які були обрушені на початку березні після ударів російської авіації”, - сказав Геращенко.
З його слів, російський льотчик, військовий злочинець, отримавзлочинний військовий наказ скидати бомби на мирне українське місто. В результаті, біля 10 будинків були обрушені. Під їх завалами залишились українці: хтось помер раптово, а хтось вмирав дні, а можливо тижні, під завалами бетону, без води, без їжі, в повній темряві.
“На цей час, після початку робіт вчора по будинкам за адресами вул. Соборна 429 і вул. Соборна 429-а вже знайдено тіла чотирьох українців, які загинули під руїнами цих будинків. І це тільки початок, тому що, як мені доповіли працівники ДСНС, 5-поверхові будинки поки що розібрані до 3-го поверху. І ми не знаємо, скільки ще українців залишилось під завалами, упідвалах, де люди намагались врятуватись від бомбардування”, - додав він.
Деталі
Геращенко зазначив також, що, за інформацією Бородянського сільського голови, рахуються зниклими безвісти на цей час біля 200 жителів Бородянки.
“Ми розуміємо, що багато з них вже зникли назавжди”, - додав він.
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