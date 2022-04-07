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Бородянка: спасатели только начали разбирать завалы и уже нашли четыре тела

Киев • УНН

 • 301648 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Бородянке Киевской области во время разбора завалов уничтоженных домов по улице Соборной спасали четырех погибших украинцев. Об этом заявил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет УНН.

Бородянка: спасатели только начали разбирать завалы и уже нашли четыре тела

Цитата

“Вчера начались работы в городе Бородянка, куда также была вывезена группа иностранных медиа, с разбора многоквартирных домов, которые были обрушены  в начале марта после ударов российской авиации”, - сказал Геращенко.

С его слов, русский летчик, военный преступник, получил приказ сбрасывать бомбы на мирный украинский город. В результате, около 10 домов были обрушены. Под их завалами остались украинцы: кто-то умер внезапно, а кто-то умирал дни, а возможно недели, под завалами бетона, без воды, без еды, в полной темноте.

“В настоящее время, после начала работ вчера по домам по адресам вул. Соборная 429 и вул. Соборная 429-а уже найдены тела четырех украинцев, которые погибли под руинами этих домов. И это только начало, потому что, как мне доложили работники ГСЧС, 5-этажные дома пока разобраны до 3-го этажа. И мы не знаем, сколько еще украинцев осталось под завалами, подвалах, где люди пытались спастись от бомбардировки”, - добавил он.

Детали

Геращенко отметил также, что, по информации Бородянского сельского головы, считаются пропавшими без вести в настоящее время около 200 жителей Бородянки.

“Мы понимаем, что многие из них уже исчезли навсегда”, - добавил он.

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