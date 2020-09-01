У Борисполі жінка "прогулялася" по крилу літака

Так, на відео можна побачити, як одна з пасажирок літака вибирається через аварійний вихід на крило. Жінка встигла посидіти та прогулятися по крилу, поки не втрутилися співробітники аеропорту.

Нагадаємо, у місті Біла Церква, що на Київщині, хлопчик 2008 року народження заліз на вагон потягу та загинув внаслідок удару електрострумом.