У Борисполі жінка "прогулялася" по крилу літака
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У міжнародному аеропорту “Бориспіль”, що під Києвом, жінка через аварійний вихід вилізла на крило літака. Про це УНН повідомляє з посиланням на відео в Instagram місцевої спільноти.
Так, на відео можна побачити, як одна з пасажирок літака вибирається через аварійний вихід на крило. Жінка встигла посидіти та прогулятися по крилу, поки не втрутилися співробітники аеропорту.
Нагадаємо, у місті Біла Церква, що на Київщині, хлопчик 2008 року народження заліз на вагон потягу та загинув внаслідок удару електрострумом.
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Коли сидиш позаду, а вийти з літака по прильоту треба швидко#Borispol #boryspil #борисполь #киевскаяобласть #киевщина