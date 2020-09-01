В Борисполе женщина "прогулялась" по крылу самолета

Так, на видео можно увидеть, как одна из пассажирок самолета выбирается через аварийный выход на крыло. Женщина успела посидеть и прогуляться по крылу, пока не вмешались сотрудники аэропорта.

Напомним, в городе Белая Церковь Киевской области мальчик 2008 года рождения залез на вагон поезда и погиб в результате удара электротоком.