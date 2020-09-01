В Борисполе женщина "прогулялась" по крылу самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В международном аэропорту "Борисполь" под Киевом женщина через аварийный выход взобралась на крыло самолета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на видео в Instagram местного сообщества.
Так, на видео можно увидеть, как одна из пассажирок самолета выбирается через аварийный выход на крыло. Женщина успела посидеть и прогуляться по крылу, пока не вмешались сотрудники аэропорта.
Напомним, в городе Белая Церковь Киевской области мальчик 2008 года рождения залез на вагон поезда и погиб в результате удара электротоком.
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Когда сидишь сзади, а выйти из самолета по прилету надо быстро # Borispol #boryspil # борисполь # киевскаяобласть # Киевщина