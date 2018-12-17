У "Борисполі" затримали ліванця, який знаходиться у міжнародному розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" українськими прикордонниками було затримано громадянина Лівану, який розшукується через Інтерпол Німеччиною. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Громадянин Лівану розшукується Німеччиною через канали Інтерполу, з вимогою його затримання та екстрадиції до Німеччини.
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Як повідомляв УНН, Інтерпол за поданням Російської Федерації оголосив у розшук Стефана Капіноса, який проходить у справі незаконно ув’язненого в Росії українця Павла Гриба.
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