Інтерпол відмовився від коментарів про можливий розшук Януковича

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Інтерпол не коментує інформацію, що з'явилася у ЗМІ, про те, що колишній президент України Віктор Янукович знову перебуває у розшуку за лінією Міжнародної організації кримінальної поліції. Про це з посиланням на прес-службу Інтерполу у понеділок повідомляє ТАСС, передає УНН.