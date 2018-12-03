Інтерпол відмовився від коментарів про можливий розшук Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Інтерпол не коментує інформацію, що з'явилася у ЗМІ, про те, що колишній президент України Віктор Янукович знову перебуває у розшуку за лінією Міжнародної організації кримінальної поліції. Про це з посиланням на прес-службу Інтерполу у понеділок повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Якщо і коли одна з 194 країн-членів Інтерполу ділиться інформацією з генеральним секретаріатом організації в Ліоні стосовно поліцейських розслідувань або приватних осіб, ця інформація залишається власністю цієї країни. Тому Інтерпол не коментує конкретні випадки або ситуацію з окремими особами, за винятком особливих обставин і схвалення відповідної країни-члена", - зазначив представник організації.
В Інтерполі порадили звернутися за коментарем "до відповідних національних органів".
Раніше у ЗМІ з посиланням на Генпрокуратуру з'явилася інформація про те, що Янукович оголошений у розшук і наразі перебуває в міжнародному розшуку Інтерполу.
Нагадаємо, у лютому у ГПУ заявляли, що у базах міжнародного розшуку відсутні дані про соратників колишнього президента України Віктора Януковича через те, що розшук відповідних осіб не передбачений принципами роботи Інтерполу.