Интерпол отказался от комментариев о возможном розыске Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Интерпол не комментирует появившуюся в СМИ информацию о том, что бывший президент Украины Виктор Янукович вновь находится в розыске по линии Международной организации уголовной полиции. Об этом со ссылкой на пресс-службу Интерпола в понедельник сообщает ТАСС, передает УНН.
"Если и когда одна из 194 стран-членов Интерпола делится информацией с генеральным секретариатом организации в Лионе в отношении полицейских расследований или частных лиц, эта информация остается собственностью этой страны. Поэтому Интерпол не комментирует конкретные случаи или ситуацию с отдельными лицами, за исключением особых обстоятельств и одобрения соответствующей страны-члена", - отметил представитель организации.
В Интерполе посоветовали обратиться за комментарием "в соответствующие национальные органы".
Ранее в СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру появилась информация о том, что Янукович объявлен в розыск и на данный момент он находится в международном розыске Интерпола.
Напомним, в феврале в ГПУ заявляли, что в базах международного розыска отсутствуют данные о соратниках бывшего президента Украины Виктора Януковича из-за того, что розыск соответствующих лиц не предусмотрен принципами работы Интерпола.