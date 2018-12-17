В "Борисполе" задержали ливанца, который находится в международном розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В международном аэропорту "Борисполь" украинскими пограничниками был задержан гражданин Ливана, который разыскивается через Интерпол Германией. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Гражданин Ливана разыскивается Германией через каналы Интерпола с требованием его задержания и экстрадиции в Германию.
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Как сообщал УНН, Интерпол по представлению Российской Федерации объявил в розыск Стефана Капиноса, который проходит по делу незаконно заключенного в России украинца Павла Гриба.
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