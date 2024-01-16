У Болгарії побудують інфраструктуру на 6 млрд євро для потреб НАТО і цивільних цілей
Київ • УНН
За словами міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева, у країні планують побудувати інфраструктуру на суму 6 млрд євро, включно з автомобільними та залізними дорогами, для потреб НАТО і цивільного населення.
У Болгарії побудують інфраструктуру на 6 млрд євро для потреб НАТО і для цивільних цілей, повідомив у понеділок міністр оборони країни Тодор Тагарєв, пише УНН із посиланням на BNR.
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Як повідомляється, це будуть автомобільні та залізничні дороги, нафтопроводи, склади, житлові будівлі.
Альянс, як очікується, розмістить у Болгарії багатонаціональні бригадні бойові групи загальною чисельністю 5000 осіб зі США, Італії та 5 інших сусідніх країн.
Тагарєв, який повернувся зі США, розповів, що відвідав заводи, де збирають 7 із перших 8 замовлених бойових літаків F-16 Block 70. Очікується, що восени почнуться випробування готових машин, і на початку 2025 року буде поставлено перші два літаки. Невдовзі після них будуть поставлені перші бронемашини Stryker.
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